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مرتضى منصور يستقبل رئيس هيئة قصور الثقافية

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استقبل  مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في النادي مساء اليوم الدكتور أحمد عواض رئيس هيئه قصور الثقافة على مستوى الجمهورية.
حيث قام عواض برفقة منصور بجوله في النادي وبصحبتهما  الدكتور أشرف زكي أمين صندوق الزمالك وتفقد المنشآت الجديدة

ومسجد النادي الذي أطلق على اسمه الدكتور محمد مشالي طبيب الغلابة.
 
وأشاد عواض بالفطرة الإنشائية المميزة في الزمالك وكذلك أثنى على كل منشآت النادي اجتماعيا ورياضيا.
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