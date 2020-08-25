الاتحاد يتقدم على الأهلي في الشوط الأول بكأس مصر للسلة

أنهى الفريق الأول لكرة السلة "رجال" بنادي الاتحاد السكندري الشوط الأول من مباراته أمام النادي الأهلي في نهائي كأس مصر متقدما في النتيجة.

وتفوق الاتحاد في الفترة الأولى التي انتهت بتقدمه ٢٥/٢٠، واستمر تفوقه في الفترة الثانية لينهي الشوط الأول متقدما بنتيجة ٤٩/٣٦.

الجدير بالذكر ان سموحة كان قد حسم المركز الثالث في كأس مصر لصالحه بعد تفوقه على سبورتنج. مصر متقدما في النتيجة.وتفوق الاتحاد في الفترة الأولى التي انتهت بتقدمه ٢٥/٢٠، واستمر تفوقه في الفترة الثانية لينهي الشوط الأول متقدما بنتيجة ٤٩/٣٦.الجدير بالذكر ان سموحة كان قد حسم المركز الثالث في كأس مصر لصالحه بعد تفوقه على سبورتنج.

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