الإسماعيلي يقرر خوض مرانه الختامي بالإسكندرية استعداداً لمواجهة طنطا

قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم خوض مرانه الختامى بالإسكندرية ، ضمن برنامج اعداد الفريق للقاء طنطا الخميس القادم لحساب الأسبوع الــ22 بمسابقة الدورى المحلى. المحلى. جاء ذلك ، لتجنب تعرض اللاعبين للارهاق لاسيما أن الفريق كان قد خاض منذ أيام قليلة مواجهة أمام حرس الحدود باستاد المكس بالاسكندرية والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق ، فى ظل ضيق الوقت بين المباريات. أمام حرس الحدود باستاد المكس بالاسكندرية والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق ، فى ظل ضيق الوقت بين المباريات. ويتطلع الدراويش لاستعادة مسيرة الانتصارات بعد التعادل بآخر مباراتين أمام وادى دجلة وحرس الحدود.

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