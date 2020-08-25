الإسماعيلي يقرر خوض مرانه الختامي بالإسكندرية استعداداً لمواجهة طنطا

قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم خوض مرانه الختامى بالإسكندرية ، ضمن برنامج اعداد الفريق للقاء طنطا الخميس القادم لحساب الأسبوع الــ22 بمسابقة الدورىالمحلى.
جاء ذلك ، لتجنب تعرض اللاعبين للارهاق لاسيما أن الفريق كان قد خاض منذ أيام قليلة مواجهةأمام حرس الحدود باستاد المكس بالاسكندرية والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق ، فى ظل ضيق الوقت بين المباريات.
ويتطلع الدراويش لاستعادة مسيرة الانتصارات بعد التعادل بآخر مباراتين أمام وادى دجلة وحرس الحدود.
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