بيراميدز يُسقط الإنتاج الحربي بثلاثية في الدوري

حقق نادي بيراميدز فوزاً كبيراً على نظيره الإنتاج الحربي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب السلام، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

سجل أهداف بيراميدز كل من إبراهيم حسن بواقع هدفين في الدقيقتين 4، 73، ثم أضاف جون أنطوي الهدف الثالث في الدقيقة 30.

بهذه النتيجة يصعد نادي بيراميدز للمركز الثاني بترتيب الدوري المصري برصيد 42 نقطة، متساوياً في النقاط مع نادي الزمالك، فيما يحتل الانتاج الحربي المركز التاسع برصيد 24 نقطة.

ويتصدر النادي الاهلي ترتيب المسابقة برصيد 56 نقطة.