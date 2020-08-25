حقق نادي بيراميدز فوزاً كبيراً على نظيره الإنتاج الحربي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب السلام، ضمن منافسات الدوري الممتاز.
سجل أهداف بيراميدز كل من إبراهيم حسن بواقع هدفين في الدقيقتين 4، 73، ثم أضاف جون أنطوي الهدف الثالث في الدقيقة 30.
بهذه النتيجة يصعد نادي بيراميدز للمركز الثاني بترتيب الدوري المصري برصيد 42 نقطة، متساوياً في النقاط مع نادي الزمالك، فيما يحتل الانتاج الحربي المركز التاسع برصيد 24 نقطة.
ويتصدر النادي الاهلي ترتيب المسابقة برصيد 56 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر بيراميدز يُسقط الإنتاج الحربي بثلاثية في الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.