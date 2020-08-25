عقد أدهم السلحدار ومحمد محسن أبوجريشة عضوا الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم ، اجتماعا مع عمر الوحش وباهر المحمدى على هامش المران الرئيسى. على هامش المران الرئيسى. ويستعد الفريق للقاء طنطا الخميس القادم باستاد الاسكندرية ، لحساب الأسبوع الــ22 من عمر بطولة الدورى الممتاز. الــ22 من عمر بطولة الدورى الممتاز. جاء الاجتماع مع الثنائى باعتبارهما كباتن الفريق ، من أجل حث اللاعبين على استعادة الروح القتالية وتحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق طنطا.

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كانت هذه تفاصيل خبر السلحدار وابو جريشة يعقدان جلسة مع المحمدي والوحش على هامش مران الإسماعيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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