الإسماعيلي يواصل استعداداته لمواجهة طنطا

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى المران الرئيسى منذ قليل باستاد الإسماعيلية ، تحضيرا لمواجهة طنطا الخميس القادم فى إطار منافسات الجولة الــ22 بمسابقة الدورى الممتاز. شارك لاعبو الفريق الأساسيين والذين خاضوا المواجهة الماضية فى جانب من المران قبل أن يؤدوا تدريبات استشفائية فى الثلج من أجل ازالة علامات الارهاق لديهم فى ظل ضيق الوقت بين المباريات. استشفائية فى الثلج من أجل ازالة علامات الارهاق لديهم فى ظل ضيق الوقت بين المباريات. المران اشتمل على مجموعة من التدريبات الخططية أبرزها سرعة التحول من الحالة الدفاعية للهجومية واستغلال التسديدات باعتبارها احد الحلول لهز شباك المنافسين. لهز شباك المنافسين. قاد المران الجهاز الفنى المعاون الذى ضم أدهم السلحدار ومحمد محسن أبوجريشة بجانب سعفان الصغير مدرب حراس المرمى وذلك بعد توجيه الشكر للفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى السابق. واختتم المران بتقسيمة حماسية تم السعى خلالها على علاج اخطاء اللاعبين التى ظهرت جليا فى آخر مواجهتين من أجل تجنب تكرارها فى لقاء طنطا المقبل.

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