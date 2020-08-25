باهر المحمدي ودونجا يشاركان في مران الإسماعيلي

شهد مران فريق الكرة الأول بالإسماعيلى مشاركة الثنائى باهر المحمدى ومحمود دونجا بالتدريبات الجماعية بشكل كامل بعد اكتمال جاهزيتهما. كامل بعد اكتمال جاهزيتهما. ويحل الدراويش ضيفا على طنطا الخميس المقبل باستاد الإسكندرية ، ضمن منافسات الأسبوع الــ22 بمسابقة الدورى المحلى. المقبل باستاد الإسكندرية ، ضمن منافسات الأسبوع الــ22 بمسابقة الدورى المحلى. وبات الثنائى جاهزين للمشاركة بالمباريات ،وذلك وفقا لرؤية الجهاز الفنى.

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