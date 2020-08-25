شهد مران فريق الكرة الأول بالإسماعيلى مشاركة الثنائى باهر المحمدى ومحمود دونجا بالتدريبات الجماعية بشكلكامل بعد اكتمال جاهزيتهما.
ويحل الدراويش ضيفا على طنطا الخميسالمقبل باستاد الإسكندرية ، ضمن منافسات الأسبوع الــ22 بمسابقة الدورى المحلى.
وبات الثنائى جاهزين للمشاركة بالمباريات ،وذلك وفقا لرؤية الجهاز الفنى.
كانت هذه تفاصيل خبر باهر المحمدي ودونجا يشاركان في مران الإسماعيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.