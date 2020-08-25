كشري يمنح لاعبيه راحة 24 عقب التعادل مع إنبي

منح الجهاز الفني لفريق أسوان بقيادة أحمد كشري، لاعبيه راحة سلبية 24 ساعة، عقب تعادل الفريق مع إنبي، إيجابياً بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم

الثلاثاء، على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ22 بمسابقة الدوري الممتاز.

وسجل هدف أسوان عن طريق المدافع إبراهيم جلال في الدقيقة 12، بينما

يأتي هدف التعادل عن طريق المهاجم أحمد علي في الدقيقة 24 من عمر المباراة.

وبتلك النتيجة رفع أسوان رصيده إلى النقطة 23 في المركز الـ 12 بجدول مسابقة الدوري العام، كما رفع إنبي رصيده إلى النقطة 30 في المركز السادس.