أخبار الزمالك: أمير مرتضى يسعى لخطف لاعب الاهلي مجانًا في الميركاتو الصيفي

دخل مسئولو نادي الزمالك، في مفاوضات جادة للتعاقد مع الظهير الأيسر للنادي الاهلي “حسين السيد” خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقام المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك “أمير مرتضى منصور” بالتفاوض مع “حسين السيد”، للتعاقد معه رسميا، في ظل الأنباء التي ترددت عن قيام النادي الأهلي بفسخ عقده رسميا.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب الملقب بـ”مارسيلو”، أن إدارة الزمالك تسعى بكل قوة لضم الظهير الأيسر، خاصة أن الفريق الابيض يعاني بشدة من عدم وجود ظهير أيسر قوي، مع محمد عبدالشافي الذي تعرض للإصابة مؤخرًا.

ويرفض حسين السيد فكرة الخروج معارًا من النادي الاهلي مرة آخرى، خاصة أنه خاض تجربتين في الاتفاق السعودي لمدة موسم ونصف، وتجربة آخرى في صفوف نادي الصفاقسي التونسي، قبل أن يفسخ عقده مؤخرًا بسبب صعوبة السفر إلى تونس.

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وتسعى إدارة الزمالك، إلى التعاقد مع حسين السيد في صفقة انتقال حر، حال رحيله عن الاهلي.

وأجرى اللاعب عدة اتصالات مع مسئولي النادي الاهلي، وبصفة خاصة مدير الكرة “سيد عبد الحفيظ” للاستفسار عن موقفه، سواء بالعودة أو الحصول على الاستغناء النهائي، تمهيدًا للانضمام لنادي الزمالك.

ويرتبط حسين السيد بعلاقات قوية مع أحمد مرتضى منصور وشقيقه أمير مرتضى، حيث سبق وتفاوض الثنائي معه في أوقات سابقة، لكن كانت إدارة الاهلي على علم بكل التفاصيل وترفض رحيله خوفا من انتقاله إلى الغريم التقليدي نادي الزمالك.

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