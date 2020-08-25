عاجل| فايلر يعلن قائمة الاهلي لمواجهة الجونة في الدوري المصري

أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي “رينيه فايلر“، قائمة الفريق لمواجهة الجونة، المقرر لها غدا الأربعاء، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وأصر فايلر على استمرار استبعاد صالح جمعة من القائمة، رغم جاهزية اللاعب للمشاركة في المباريات، فيما سيغيب وليد سليمان عن المباراة بسبب الكدمة التي تعرض لها بعد الاصطدام مع محمد عبدالشافي لاعب الزمالك في لقاء القمة.

وضم المدرب السويسري محمد شكري وعربي بدر ومحمد فخري ثلاثي فريق الشباب من أجل تدعيم صفوف الفريق.

وجاءت قائمة الاهلي كالتالي:

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حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير.

الدفاع: رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول، محمود وحيد، محمد شكري، أحمد فتحي.

الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، أحمد الشيخ، جيرالدو، عربي بدر، محمد فخري.

الهجوم: أليو بادجي، جونيور أجايي، مروان محسن.

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