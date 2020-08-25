النصر يقسو على العدالة بنصف دستة، ويهرب من ملاحقة الاهلي له!

حقق النصر فوزاً ساحقاً على ضيفه العدالة بسداسية مقابل هدف، فى المباراة التي جمعتهم مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين“.

انطلقت مباراة “النصر والعدالة” في تمام الساعة 19:50 بتوقيت مصر، 20:50 بتوقيت مكة المكرمة، 17:50 بتوقيت جرينتش، واقيمت على ستاد الأمير فيصل بن فهد “الملز”.

ونُقلت مباراة “النصر والعدالة” فى الدوري السعودي على قناة السعودية الرياضية 2، بصوت المعلق الرياضي جعفر الصليح.

تمكن النصر من انهاء الشوط الأول متقدمًا بخمسة أهداف لهدف، مستفيدًا من الطرد المُبكر الذي تعرض له مدافع العدالة خالد الدبيش.

وخلال الشوط الثاني ضاعت من النصر العديد من الفرص السهلة لمضاعفة هذه النتيجة، لولا تألق حارس مرمى العدالة، بالاضافة إلى تصدي القائمين الأيمن والأيسر والعارضة الأفقية لأهداف محققة في الدقائق العشر الأخيرة. Advertisements وأهدر الهداف المغربي “عبد الرزاق حمدالله” فرصة تسجيل هاتريك أو سوبر هاتريك، بضعف تعامله مع الكرات العرضية الجميلة التي تلقاها داخل منطقة الجزاء، ليكتفي بثنائية حافظت له على تواجده في صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 25 هدفًا.

ويحتل “النصر” المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 57 نقطة، بفارق 6 نقاط كاملة عن المتصدر “الهلال” الذي هزم الفيصلي في وقت سابق من مباريات اليوم، ليتواصل الصراع بينهما على الصدارة لجولة جديدة.

يذكر ان آخر مباراة تقابل فيها فريق العدالة والنصر كانت في كأس خادم الحرمين الشريفين يوم 17 يناير، وفاز النصر في دور ربع النهائي بهدف وحيد سجله، عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 51.

آما أخر مباراة جمعت بين الفريقين في الدوري السعودي كانت في الأسبوع الـ 12، وانتهت بفوز العالمي بنتيجة 3-صفر، سجل نور الدين أمرابط في الدقيقة 16 وجوليانو فيكتور في الدقيقة 43 وبيتروس ماثيوس في الدقيقة 84.

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