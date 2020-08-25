ميسي أبلغ إدارة برشلونة برغبته في المغادرة خلال الميركاتو الصيفي الحالي

أبلغ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إدارة برشلونة برغبته في المغادرة خلال الميركاتو الصيفي الحالي وعدم إنتظار نهاية عقده صيف 2021.

وذكرت مختلف المصادر الصحفية في إسبانيا أن نجم برشلونة أخبر بالفعل إدارة النادي عبر فاكس برغبته وهي المغادرة في الوقت الحالي وعدم انتظار الميركاتو الصيفي 2021.

واضافت نفس المصادر أن ليو ميسي طلب تنفيد بند في عقده يسمح له بالمغادرة مجانا إذا كانت رغبته هي الخروج من النادي الذي تواجد فيه لعشرين عاماً.

يذكر أن عقد ليونيل ميسي مع برشلونة ينتهي في نهاية الموسم 2020/2021 ويتخلله شرط جزائي يصل إلى 700 مليون يورو.

أيام وربما أسابيع تنتظر جماهير برشلونة حول العالم لمعرفة مستقبل قائد برشلونة ونجمها الأول ليونيل ميسي سواء بالبقاء او تنفيذ رغبته بالخروج من النادي.

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