“صراع إداري” داخل باريس سان جيرمان ينقل تياجو سيلفا إلى تشيلسي!

زعمت شبكة “سكاي سبورتس” من مصادرها بوجود ثمة انقسام داخلي في أروقة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بشأن مستقبل قائده البرازيلي، تياجو سيلفا.

ونوهت في تقرير لها اليوم الثلاثاء بأن المدرب توماس توخيل يؤيد قرار بقاء اللاعب، بينما يعارض المدير الرياضي ومواطنه ليوناردو الأمر ويرى أن وقته قد انتهى.

ودبت الخلافات بين سيلفا وليوناردو في المواسم الأخيرة، ما جعل الأخير يخطط للإطاحة به خارج النادي وعدم إبرام تمديد لتعاقده الذي انتهى بالفعل.

Advertisements

سيلفا (36 عامًا) اتشح بقميص باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي 2012 قادمًا من ميلان الإيطالي، ومثّل إحدى الركائز الأساسية للنادي الفرنسي في حقبته الذهبية.

ورُغم تقدم تياجو سيلفا في العمر فإنه يقدم مستويات مبهرة رفقة باريس سان جيرمان، ويأمل تشيلسي في استغلال الصراع الإداري بين توخيل وليوناردو واللاعب، للحصول على خدماته.

يشير تقرير من “تلجراف” إلى أن تشيلسي الطرف المفضل لاستقبال سيلفا، وأن المديرة الرياضية للنادي ماريا جرانوفسكايا اتفقت مع ممثلي اللاعب على البنود الشخصية.

..