فيديو أهداف مباراة النصر والعدالة فى الدوري السعودي

انطلقت مباراة “النصر والعدالة” في تمام الساعة 19:50 بتوقيت مصر، 20:50 بتوقيت مكة المكرمة، 17:50 بتوقيت جرينتش، واقيمت على ستاد الأمير فيصل بن فهد “الملز”.

حقق النصر فوزاً ساحقاً على ضيفه العدالة بسداسية مقابل هدف، وكان التقدم لصالح الفريق الضيف فى الدقيقة 13 عن طريق اللاعب أندريا.

تمكن النصر من انهاء الشوط الأول متقدمًا بخمسة أهداف لهدف، مستفيدًا من الطرد المُبكر الذي تعرض له مدافع العدالة خالد الدبيش.

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وخلال الشوط الثاني ضاعت من النصر العديد من الفرص السهلة لمضاعفة هذه النتيجة، لولا تألق حارس مرمى العدالة، بالاضافة إلى تصدي القائمين الأيمن والأيسر والعارضة الأفقية لأهداف محققة في الدقائق العشر الأخيرة. وأهدر الهداف المغربي “عبد الرزاق حمدالله” فرصة تسجيل هاتريك أو سوبر هاتريك، بضعف تعامله مع الكرات العرضية الجميلة التي تلقاها داخل منطقة الجزاء، ليكتفي بثنائية حافظت له على تواجده في صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 25 هدفًا. ويحتل “النصر” المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 57 نقطة، بفارق 6 نقاط كاملة عن المتصدر “الهلال” الذي هزم الفيصلي في وقت سابق من مباريات اليوم، ليتواصل الصراع بينهما على الصدارة لجولة جديدة. إليكم أهداف مباراة النصر والعدالة فى الدوري السعودي

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