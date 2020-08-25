برشلونة يؤكد تلقيه طلب "ميسي" مغادرة النادي

أكد فريق برشلونة الإسباني الثلاثاء بشكل رسمي تلقيه طلباً من الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي بمغادرةالعملاق الكاتالوني أعلن أن ميسي طلب في رسالته تفعيل البند الذي يتيح له الرحيل بنهاية الموسم دون تفعيل الشرط الجزائي.
وأوضح مصدر داخل برشلونة، أن محاميي اللاعب أرسلوا فاكسا أعلنوا فيه رغبة ميسي في إنهاء عقده من جانب واحد، بموجب البند الذي انتهى في العاشر من حزيران/يونيو الماضي، لكن النادي يعتبر أن عقده ساري المفعول حتى 30 حزيران/يونيو 2021.
وكانت "رويتر" نقلت عن مصدر "إن ليونيل ميسي قائد برشلونة أبلغ ناديه برغبته في الرحيل فورا في رسالة عبر الفاكس".
وأضاف المصدر أن ميسي الذي قضى مسيرته بأكملها مع برشلونة أبلغ النادي برغبته في الرحيل عن طريق خدمة بوروفاكس وهي خدمة تستخدم في إسبانيا لإرسال المستندات بشكل عاجل.
ويرتبط اللاعب الأرجنتيني، البالغ من العمر 33 عاما والذي انضم إلى برشلونة في 2000، بعقد مع العملاق القطالوني حتى 2021.
يذكر أن الشرط الجزائي يبلغ في عقد ميسي 700 مليون يورو.
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