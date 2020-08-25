رياضة | مدرب الإنتاج الحربي: منحت فرصة للإدارة لتبحث عن مدرب جديد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر مدرب الإنتاج الحربي: منحت فرصة للإدارة لتبحث عن مدرب جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مختار مختار المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي أن فريقه يحتاج للتغيير حاليا ولابد من مدرب جديد وسيترك مهمته عقب لقاء طلائع الجيش.

وشدد محتار على أنه يتحدث مع اللاعبين في المحاضرات قبل المباريات لا ينفذ منها أي شيء تماما داخل الملعب، وكان يلتمس العدز للاعبين في المباريات الأخيرة ولكن أمام بيراميدز الأمر لا يحتمل وكان قرار الرحيل ولقاء الطلائع سيكون الرحيل.

وأوضح مختار أن مجدي عبد العاطي ليس في يده عصا سحرية ليضيف للفريق في هذا التوقيت الصعب، وفريق تدرب ٦ أيام وخاض مباريات صعبة من بينها الأهلي وبيراميدز، ومن الطبيعي التراجع وهذه النتائج، ولكن لابد من الرحيل والقرار نهائي ومنحت فرصة للإدارة لتبحث عن مدرب جديد حتى الانتهاء من لقاء الطلائع.