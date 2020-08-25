رياضة | نوردرشتيد يتنازل عن استضافة مباراته أمام ليفركوزن بكأس ألمانيا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر نوردرشتيد يتنازل عن استضافة مباراته أمام ليفركوزن بكأس ألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأكد اليوم الثلاثاء أن باير ليفركوزن سيستضيف مباراته أمام فريق الدرجة الرابعة آينتراخت نوردرشتيد في الدور الأول من بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم، بعدما تنازل نوردرشتيد عن حق استضافة المباراة.

وأعلن آينتراخت نوردرشتيد اليوم أنه لن يخوض المباراة على ملعبه "إدموند بلامبيك" بسبب صعوبات تنظيمية نتجت عن أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وفي الوقت نفسه، أبدى فريق توديسفيلد المغمور، أمله في خوض مباراته أمام فريق الدرجة الثانية أوزنابروك، على ملعبه.

وتقام مباريات الدور الأول من كأس ألمانيا بين 11 و14 سبتمبر المقبل، ولم يحدد بعد بشكل نهائي توقيت كل من مباراتي نوردرشتيد أمام ليفركوزن، وتوديسفيلد أمام أوزنابروك.