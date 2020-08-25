رياضة | 3 أسماء على طاولة الأهلي لتدعيم مركز حراسة المرمى

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر 3 أسماء على طاولة الأهلي لتدعيم مركز حراسة المرمى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، بقيادة المدرب السويسري رنيه فايلر، بالتنسيق مع لجنة التخطيط على تدعيم مركز حراسة المرمى.

الأهلي يبحث تدعيم مركز حراسة المرمى

ويدرس مسؤولو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، بالتعاون مع فايلر تدعيم مركز حراسة المرمى، تحسبا لتعرض محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأساسي لأي غياب سواء بسبب الإصابة او الايقاف.

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ويرى مسئولو الأهلي أن مستوي الشناوي لا يصل إليه اي حارس مصري آخر في الوقت الحالي، ولكن الرؤية الفنية تقتضي التعاقد مع حارس جديد لتعويض رحيل شريف إكرامي.

من جانبه كشفت مصادر صحفية داخل النادي الأهلي، أن إدارة القلعة الحمراء، تفاضل حاليا بين 3 حراس وهم المهدي سليمان حارس بيراميدز وعامر عامر حارس الإنتاج الحربي، لاسيما وأن عقودهما تنتهي مع فرقهما في الموسم القادم بالاضافة للحارس الصاعد محمود جاد لاختيار احدهما لتدعيم المركز في الموسم الجديد.

ويتصدر الأهلي ترتيب جدول المسابقة برصيد 56 نقطة، ويبدأ الاستعداد لمواجهة الجونة التي ‏تقام يوم الأربعاء المقبل في إطار منافسات الجولة الـ22 في مسابقة الدوري الممتاز.‏