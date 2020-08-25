رياضة | بعد قرار الرحيل.. خورخي ميسي يحسم مستقبل موكله مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد قرار الرحيل.. خورخي ميسي يحسم مستقبل موكله مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني، قرارة النادي بشأن الاستمرار مع فريق للفريق الكتالوني خلال الموسم المقبل.

ووفقاً لصحيفة " موندو ديبورتيفو " فإن النجم الأرجنتيني قد اتخذ قرار نهائى بالرحيل عن برشلونة، والبحث عن نادٍ جديد خلال الفترة المقبلة.

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وأشارت الصحيفة أن قائد التانغو قد كلف والده ووكيل أعماله خورخي ميسي بدراسة الموقف التعاقدي مع النادي الكتالوني من أجل الرحيل بشكل مجاني عن الفريق.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن ميسي يملك بند في عقده مع نادي برشلونة يسمح له بالرحيل عن صفوف البلوغرانا، بشكل مجاني، نهاية الموسم الجاري.

يذكر أن النجم الأرجنتيني يحظي باهتمام أندية إنتر ميلان الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي وغريمه التقليدي الريد ديفيز.