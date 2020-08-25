رياضة | الرحلة انتهت.. حصاد مسيرة "ميسي" الأسطورية في 15 عامًا مع برشلونة (تقرير)

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الرحلة انتهت.. حصاد مسيرة "ميسي" الأسطورية في 15 عامًا مع برشلونة (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إسدال الستار على مسيرته الكروية مع فريقه برشلونة الإسباني والتي امتدت 15 عامًا قضاها داخل قلعة "الكامب نو"، وحقق خلالها العديد من الإنجازات والأرقام القياسية التاريخية، وحصد الكثير من الألقاب والبطولات المحلية والقارية.

ميسي أرسل فاكسًا رسميًا إلي إدارة نادي برشلونة اليوم الثلاثاء، أبلغهم خلاله برغبته في فسخ التعاقد من طرف واحد والرحيل عن النادي الكتالوني، وعدم نيته الحضور لمران الفريق استعدادا للموسم الجديد ولن يخضع للفحوصات الطبية الاعتيادية.

ويري ممثلي النجم الأرجنتيني أنه يحق له فسخ تعاقده مع برشلونة من طرف واحد والرحيل بشكل مجاني وفقًا للبند الموجود في عقده مع الفريق، وذلك في ظل مد الموسم الحالي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

بينما أكدت إدارة النادي الكتالوني أن مهلة فسخ تعاقد اللاعب من طرف واحد انتهت في 10 يونيو الماضي، وأنه إذا أراد الرحيل عن البرسا يجب عليه دفع 700 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة.

ماذا قدم ليونيل ميسي خلال مشواره مع برشلونة؟

بدأت رحلة "ميسي" مع برشلونة في موسم 2004 / 2005، ولعب ضمن صفوف الفريق الأول بالنادي الكتالوني طيلة 15 عامًا، حقق خلالها الكثير من النجاحات والإنجازات العظيمة.

شارك نجم الأرجنتين في 731 مباراة مع برشلونة، بواقع (485 بالدوري الإسباني – 143 في دوري أبطال أوروبا – 75 بكأس ملك إسبانيا – 19 بكأس السوبر الإسباني – 5 مباريات بكأس العالم – 4 مباريات بكأس السوبر الأوروبي).

سجل ليونيل ميسي 634 هدفًا خلال مسيرته مع برشلونة، بينما صنع لزملائه 285 هدفًا، وحصل على 76 بطاقة صفراء، ولم يحصل على أي بطاقة حمراء بقميص البرسا.

أول مشاركة رسمية لـ"ميسي" مع برشلونة كانت في ١٦ أكتوبر عام ٢٠٠٤، خلال لقاء ديربي كتالونيا بين برشلونة وإسبانيول على ملعب "مونجويك"وكان عمره وقتها (١٧ عامًا، ثلاثة أشهر و٢٢ يومًا)، ولعب لمدة 8 دقائق فقط.

في 1 مايو عام 2005، نجح ميسي في تسجيل هدفه الأول مع برشلونة، في مباراة ضد ألباسيتي في الجولة 34 من الدوري الإسباني على ملعب "كامب نو"، وفاز فريقه 2/0، أما آخر أهدافه بقميص البرسا كان في شباك نابولي في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا بتاريخ 8 أغسطس الجاري.

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يعد نجم البرسا الأكثر تسجيلا للهاتريك في تاريخ الدوري الإسباني وسجل (36 هاتريك)، متفوقا على كريستيانو رونالدو نجم الريال السابق ويوفنتوس الحالي وسجل (34 هاتريك).

بينما سجل 7 "سوبر هاتريك" خلال مسيرته مع برشلونة، ويأتي في المرتبة الثانية خلف غريمه التقليدي كريستيانو رونالدو والذي سجل 8 "سوبر هاتريك" خلال مشواره الكروي

بطولات ليونيل ميسي مع برشلونة (34 بطولة):

- الدوري الإسباني (10 مرات)

- كأس السوبر الإسباني (8 مرات)

- كأس ملك إسبانيا (6 مرات)

- دوري أبطال أوروبا (4 مرات)

- كأس العالم للأندية (3 مرات)

- كأس السوبر الأوروبي (3 مرات)

الجوائز الفردية لـ"ميسي" مع برشلونة:

نجح ميسي في التتويج بالكثير من الجوائز الفردية خلال مشواره مع برشلونة (6 هداف الدوري الاسباني – 6 هداف دوري أبطال أوروبا – 6 جائزة الكرة الذهبية – 6 جائزة – 5 هداف كأس اسبانيا – 1 هدف كأس العالم للأندية – 2 جائزة أفضل لاعب في أوروبا – 10 جائزة لاعب العام ببرشلونة).