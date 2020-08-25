رياضة | ريال مدريد يتوج بطلًا لدوري أبطال أوروبا للشباب

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يتوج بطلًا لدوري أبطال أوروبا للشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج ريال مدريد الإسباني بلقب دوري أبطال أوروبا للشباب بعد فوزه المثير والصعب على بنفيكا البرتغالي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء في مدينة نيون السويسرية.

وتقدم الريال بهدف سجله بابلو رودريجيز في الدقيقة 26 ثم استفاد الفريق من هدف عكسي أحرزه هنريكي جوكو لاعب بنفيكا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 45.

ورد بنفيكا بهدف عن طريق جونكالو راموس في الدقيقة 49 لكن بعد دقيقة واحدة فقط سجل ميجيل جوتيريز ثالث أهداف النادي الملكي.

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وسجل جونكالو راموس الهدف الثاني له ولبنفيكا في الدقيقة 58 ثم أهدر زميله تياجو دانتاس ضربة جزاء في الدقيقة 68.

وتوقفت البطولة لنحو خمسة أشهر منذ مارس الماضي بفعل أزمة جائحة كورونا ثم عادت في وقت سابق من الشهر الجاري وأقيمت جميع المباريات في نيون دون حضور جماهير.

وفي المربع الذهبي فاز الريال على ريد بول سالزبورج النمساوي 2 /1 في الوقت الذي تغلب فيه بنفيكا على أياكس أمستردام الهولندي 3 /صفر.