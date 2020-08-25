رياضة | مرتضي منصور يعلن نقل مباراة الزمالك والمقاولون إلى ستاد القاهرة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر مرتضي منصور يعلن نقل مباراة الزمالك والمقاولون إلى ستاد القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن مباراة الفريق الأول بالنادي أمام المقاولون العرب ستقام فى استاد القاهرة الدولي وذلك بعد الاتصالات التي أجراها مع رئيس هيئة استاد القاهرة وتكللت بالنجاح.

ويواجه الزمالك فريق المقاولون العرب مساء الخميس المقبل في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الممتاز.

وكان من المقرر أن يواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره المقاولون العرب على نلعب ستاد السلام، ولكن إدارة نادي الزمالك فضلت خوض اللقاء في ستاد القاهرة.

في سياق متصل خضع لاعبو الفريق لمسحة طبية جديدة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، قبل مواجهة المقاولون العرب في بطولة الدوري المصري الممتاز.