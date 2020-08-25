رياضة | رسميا.. الزمالك يعلن تمديد عقد محمد عبد الغني حتى 2024

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر رسميا.. الزمالك يعلن تمديد عقد محمد عبد الغني حتى 2024 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك تمديد عقد نجم خط دفاع الفريق الأول محمد عبدالغني حتى عام ٢٠٢٤.

يأتي ذلك فى إطار السياسة التى ينتهجها مجلس إدارة النادي برئاسة المستسار مرتضى منصور للحفاظ على القوام الأساسي للفريق وبداية لتمديد عقود لاعبين آخرين بين صفوف الفريق فى الفترة القادمة.

ويستعد الزمالك لمواجهه المقاولون العرب بعد غدا الخميس في الجولة ال٢٢ لبطولة الدوري الممتاز.