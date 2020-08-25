رياضة | فاتي يُثثر الجدل ويتضامن مع رحيل ميسي عن برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر فاتي يُثثر الجدل ويتضامن مع رحيل ميسي عن برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تضمان الإسباني الشاب أنسو فاتي لاعب فريق برشلونة مع قرار ليونيل ميسي، أسطورة النادي الكتالوني، بالرحيل عن الفريق، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ونشر فاتي صورة على حسابة الشخصي علي إنستجرام تحمل النجم الأرجنتيني فوق ملعب كامب نو في إشارة إلى صحة القرار الذي اتخذة ميسي.

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وكان ميسي قد راسل إدارة برشلونة عبر الفاكس وأكد لهم عدم رغبته في الاستمرار داخل الكامب نو، ولن يكون ضمن المشروع القادم للمدرب الهولندي رونالد كومان.

وينتهي تعاقد ميسي في الكامب نو، خلال صيف عام 2021, ويملك شرط جزائي يقدر بـ 700 مليون يورو، وسط رغبه كبيرة من أندية مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي لشرائه.

يذكر أن النجم الأرجنتيني يملك بند في تعاقده رفقه برشلونة يسمح له بالرحيل بنهاية الموسم الجاري بشكل مجاني دون اللجوء إلى إدارة الفريق، وهو ما انكرته إدارة برشلونة مؤخرًا.