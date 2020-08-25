رياضة | بارتوميو يلجأ للمحكمة لإيقاف رحيل ميسي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بارتوميو يلجأ للمحكمة لإيقاف رحيل ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة على الرحيل عن صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري بعد أن سئم البقاء داخل البيت الكتالوني.

ووفقا لصحيفة " موندو ديبورتيفو " فإن ميسي سوف يرحل عن الفريق الكتالوني الصيف الجاري بالرغم من أن تعاقده مع النادي ساري حتي صيف 2021.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن النجم الأرجنتيني يملك بند مع النادي يسمح له بالرحيل بنهاية الموسم الجاري دون اللجوء إلى إدارة النادي الكتالوني.

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وأشارت شبكة " ESPN " أن جوزيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة سوف يلجأ إلى القضاء من أجل الطعن في صحة البند الموثق في عقد النجم الأرجنتيني.

ويسعي بارتوميو إلى إنقاذ رحيل اللاعب بشكل مجاني، عن الفريق من أجل الاستفادة المادية من الصفقة لتمويل صفقات جديدة قادرة على تدعيم المشروع الجديد للهولندي رونالد كومان.

يذكر أن تقارير صحفية قد أكدت أن البند المذكور أعلاه في عقد النجم الأرجنتيني قد انتهي في 10/6 الماضي، مما يضمن الحقوق الكاملة للنادي الكتالوني في الاحتفاظ بعقد اللاعب حتي صيف 2021.