رياضة | شرط وحيد لبقاء ميسي مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر شرط وحيد لبقاء ميسي مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي برشلونة أن النجم الأرجنتيني ليونيل قد قرر الرحيل بنهاية الموسم الجاري، بعد أن أخبر إدارة النادي بقراره النهائي، عن طريق الفاكس.

ووفقاً لصحيفة " سبورت " فإن هناك شرط وحيد من أجل تراجع الأرجنتيني عن قرار الرحيل عن النادي وهو غير مؤكد بشكل كبير.

وأشارت الصحيفة أن ميسي قد يتراجع عن الرحيل في حال تقديم جوزيب ماريا بارتوميو رئيس النادي الكتالوني إستقالة من رئاسة النادي، والقيام بعملية إنتخابات عاجلة في الأيام المقبلة.

Advertisements

واكدت الصحيفة أن النجم الأرجنتيني يري أن إدارة النادي كان لها دور كبير فيها وصل إليه الفريق في السنوات الماضية، حتي الفضيحة امام بايرن ميونيخ الألماني في دوري الأبطال.

ومن جهه أخري يملك ميسي بند مع برشلونة يسمح له، الرحيل عن الكامب نو، بنهاية الموسم الجاري دون اللجوء إلى إدارة النادي الكتالوني.

يذكر أن تعاقد ميسي مستمر مع برشلونة حتي صيف 2021, وسط اهتمام كبير من أندية مانشستر سيتي الإنجليزي، وإنتر ميلان الإيطالي، بشراء اللاعب الأفضل في العالم.