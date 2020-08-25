رياضة | عاجل - الزمالك يعلن تمديد عقد محمود علاء حتى 2024

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

ويقام اللقاء الذي يجمع بين الزمالك والمقاولون العرب، يوم الخميس المقبل، الموافق السابع والعشرين من شهر أغسطس الجاري.

وتنطلق صافرة البداية عند الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.