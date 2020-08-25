رياضة | عاجل - الزمالك يعلن تمديد عقد محمود علاء حتى 2024

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - الزمالك يعلن تمديد عقد محمود علاء حتى 2024 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك تمديد عقد نجم خط دفاع الفريق الأول محمود علاء حتى عام ٢٠٢٤.
يأتي ذلك فى إطار السياسة التى ينتهجها مجلس إدارة النادي برئاسة المستسار مرتضى منصور للحفاظ على القوام الأساسي للفريق وبداية لتمديد عقود لاعبين آخرين بين صفوف الفريق فى الفترة القادمة.
موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.
ويقام اللقاء الذي يجمع بين الزمالك والمقاولون العرب، يوم الخميس المقبل، الموافق السابع والعشرين من شهر أغسطس الجاري.
وتنطلق صافرة البداية عند الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.