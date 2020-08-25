رياضة | الهلال يهزم الفيصلي ويقترب من التتويج باللقب

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الهلال يهزم الفيصلي ويقترب من التتويج باللقب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الهلال فوزًا غاليًا على حساب الفيصلي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل هدفي الهلال بافيتيمبي جوميز في الدقيقة 82 وعمر خريبين في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

ورفع الهلال رصيده إلى 63 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد الفيصلي عند 42 نقطة في المركز الخامس.

وفي المباراة الثانية، سقط الأهلي في فخ الخسارة أمام ضمك 1 / 2.

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وأنهى ضمك الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما إيميليو زيلايا في الدقيقتين 24 ، من ركلة جزاء، و38.

وفي الشوط الثاني سجل عمر السومة هدف تقليص الفارق للأهلي في الدقيقة 60.

وشهدت المباراة طرد محمد خبراني لاعب الأهلي في الدقيقة 75.

ورفع ضمك رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع عشر وتوقف رصيد الأهلي عند 46 نقطة في المركز الثالث.