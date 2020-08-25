رياضة | عاجل - تركي آل الشيخ يكشف عن فريق ميسي الجديد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - تركي آل الشيخ يكشف عن فريق ميسي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، عن النادي الذي يتمني إنتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي إليه خلال الفترة المقبلة بعد قرار رحيله عن برشلونة.

وكتب "آل الشيخ" عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": " عسي ميسي بيروح مانشستر يونايتد يارب".

وأكدت تقارير صحفية إسبانية اليوم الثلاثاء، أن ليونيل ميسي أرسل فاكسًا رسميًا إلى إدارة البلوغرانا يبلغهم برغبته في إنهاء تعاقده مع النادي الكتالوني والرحيل عن صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي.

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وسبق وأخبر ليونيل ميسي، المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد لبرشلونة بعدم رغبته في الاستمرار مع الفريق الكتالوني الفترة المقبلة.

ويحظي ليونيل ميسي باهتمام عدد من الأندية الكبيرة في أوروبا التي ترغب في الحصول على خدماته أبرزهم، مانشستر سيتي الإنجليزي، وإنتر ميلان الإيطالي.

وخاض ميسي خلال مسيرته مع برشلونة 731 مباراة في مختلف البطولات، سجل 634 هدفًا، وصنع لزملائه 285 هدفًا، وحصل على 76 بطاقة صفراء، ولم يتعرض للطرد، وحصد مع البلوجرانا 34 بطولة مختلفة.