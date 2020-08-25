رياضة | 5 أيام فقط تفصل ميسي عن ناديه الجديد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر 5 أيام فقط تفصل ميسي عن ناديه الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني الرحيل عن صفوف العملاق الكتالوني خلال الميركاتو الصيفي الجاري بعد أن اخبر الإدارة بعدم رغبته في الاستمرار داخل الفريق.

ووفقاً لصحيفة " موندو ديبورتيفو " فإن النجم الأرجنتيني لدية بند في تعاقده مع برشلونة يسمح له بالرحيل عن الكامب نو بشكل مجاني بنهاية الموسم الجاري.

Advertisements

وأشارت الصحيفة أن البند المذكور أعلاه ينتهي بنهاية شهر أغسطس الجاري، اي بعد خمس ايام من الان وهي الفترة الوحيدة التي تضمن خروج البرغوث بشكل مجاني من برشلونة.

وتتصارع أندية إنتر ميلان الإيطالي، ومانشستر سيتي الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي علي خطف النجم الأرجنتيني، وسط إقتراب شديد من مانشستر سيتي لخطف اللاعب.

يذكر أن تعاقد ميسي رفقة برشلونة ينتهي في صيف عام 2021, مع وجود شرط جزائي يقدر بـ 700 مليون يورو.