رياضة | بن شرقي يزف خبرا سعيدا لجماهير الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بن شرقي يزف خبرا سعيدا لجماهير الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، مع المغربي أشرف بن شرقى، لمعرفة حقيقة العروض المقدمة له للحصول على خدماته فى فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد بن شرقي للمشرف على الكرة، أنه مستمر مع الزمالك فى الموسم المقبل ولن يرحل عن ميت عقبه مهما كانت الإغراءات المادية.

وأخبر أخبر أشرف بن شرفي أمير مرتضي أثناء انعقاده جلسه خاصه عن مدي ارتياحه الشديد داخل جدران القلعة البيضاء، ورغبته الحالية فى حسم لقب دورى أبطال إفريقيا، لإسعاد جماهير نادي الزمالك.

ويعد أشرف بن شرقى من العناصر الأساسية في التشكيل التى يعتمد عليها الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق.