رياضة | مفاجأة.. برشلونة يُعرقل رحيل ميسي بطريقة قانونية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. برشلونة يُعرقل رحيل ميسي بطريقة قانونية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة رغبته الاخيره في عدم الاستمرار داخل أسوار البلوغرانا الموسم المقبل وذلك خلال مشروع الهولندي رونالد كومان.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن النجم الأرجنتيني قد اقترب جدًا من الرحيل عن البلوغرانا، عن طريق بند في تعاقده مع النادي، يسمح له بالرحيل بشكل مجاني خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقًا لصحيفة " موندو ديبورتيفو " فإن برشلونة قد يستخدم الطرق القانونية الفترة المقبلة من أجل إيقاف رحيل ميسي عن الفريق بشكل مجاني.

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حيث اشارت الصحيفة أن البند المذكور أعلاه، والذي يسمح لميسي بمغادرة النادي مجانًا، قد انتهي يوم 6/10 الماضي.

فيما أكد النجم الأرجنتيني أن مازال البند الموجود في تعاقده مع برشلونة، ينتهي بنهاية الشهر الجاري، مما يسمح له بالانتقال إلى أي نادٍ خلال خمس أيام من الآن.

واختتمت الصحيفة أن في حال ثبوت أحقية نادي برشلونة في حقوق الشروط التعاقدية لميسي، سوف يدرس النادي كافه العروض المقدمة للاعب الفترة المقبلة.