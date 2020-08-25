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رياضة | بعد قرار الرحيل.. تعرف على الوجهة المقبلة لميسي

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كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد قرار الرحيل.. تعرف على الوجهة المقبلة لميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل لاعب فريق الإسباني، رغبته في الاستمرار داخل البلوغرانا، الموسم المقبل، وذلك على هامش الخروج المدوي من بطولة على يد بايرن ميونيخ الألماني.

وكان النادي الكتالوني قد استلم فكس رسمي من النجم الأرجنتيني يطالب من خلاله فسخ تعاقده مع النادي، لبدء مسيرة جديده خارج الكامب نو.

ووفقاً لصحيفة " ماركا " فإن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي هو الوجهه الأقرب لضم النجم الأرجنتيني خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

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واوضحت الصحيفة أن نادي برشلونة سوف يكون مضطر إلى بيع النجم الأرجنتيني، قبل الرحيل الموسم المقبل بشكل مجاني بعد إنتهاء تعاقده في الكامب نو بشكل رسمي.

ويجهز السيتي عرض رسمي من أجل إرساله إلى إدارة برشلونة بقيادة جوزيب ماريا بارتوميو، للتعاقد بشكل رسمي مع ميسي قبل نهاية الميركاتو الحالي.

يذكر أن ميسي قد ابلغ رونالد كومان المدير الفني الجديد لبرشلونة، بعدم قدرته في البقاء مع الفريق الموسم المقبل، بسبب رغبته في حصد البطولات.

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