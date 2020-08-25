رياضة | سيراميكا يفوز على دمنهور في أول ودياته بمعسكر الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر سيراميكا يفوز على دمنهور في أول ودياته بمعسكر الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا، الفوز على فريق دمنهور، بهدفين مقابل هدف، في أول مبارياته الودية بمعسكره المغلق المستمر لثمانية أيام في مدينة الإسكندرية، استعدادا لاستئناف دوري القسم الثاني.

بدأ سيراميكا التسجيل عن طريق المهاجم أحمد غنيم من عرضية الظهير الأيسر محمد جمال في الدقيقة 44 من زمن الشوط الأول، وأضاف شادي حسين الهدف الثاني في الدقيقة السابعة من الشوط الثاني، ثم سجل دمنهور هدفه الوحيد في الدقيقة السادسة عشر.

ويحتل سيراميكا المركز الأول في جدول ترتيب مجموعة القاهرة بالقسم الثاني، برصيد32 نقطة، في ظل تبقي 5 جولات فقط على نهاية المسابقة.