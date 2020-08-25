شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن تمديد عقد محمود علاء حتى 2024 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك تمديد عقد نجم خط دفاع الفريق الأول محمود علاء حتى عام ٢٠٢٤. يأتي ذلك فى إطار السياسة التى ينتهجها مجلس إدارة النادي برئاسة المستسار مرتضى منصور للحفاظ على القوام الأساسي للفريق وبداية لتمديد عقود لاعبين آخرين بين صفوف الفريق فى الفترة القادمة. ويستعد الزمالك لمواجهه المقاولون العرب بعد غدا الخميس في الجولة ال٢٢ لبطولة الدوري الممتاز. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 97,478

تعافي 66,817

وفيات 5,280

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