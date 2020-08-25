شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات خطيرة فى أزمة مباراة المقاولون والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد المهندس محمد عادل المشرف العام على فريق الكرة بنادي المقاولون العرب، أن الشركة الراعية المسؤولة عن فرق الدوري المصري، من الممكن أن تقوم إدارة المقاولون العرب بفسخ تعاقدها معهم بسبب عدم الإلتزام ببنود التعاقد والتي قد وصلت لعدم أخذ حقوق الرعاية لمدة 7 أشهر كاملة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج حضرة المواطن«نادي المقاولون له أتوبيس خاص من الشركة الراعية وكان الميعاد المحدد له منذ عامين تسليمة ولكن لم يحدث أي تحرك من الشركة، فكان من المفترض أن تنتظر إدارة المقاولون مباراة هامة مثل مباراة الزمالك من أجل الضغط على مسؤولي الشركة لدفع المستحقات المتأخرة».

وأكمل«سيتم عمل مزايدة لأي شركة تريد الحصول على حقوق مباراة المقاولولون العرب والزمالك مساء الخميس القادم، وهذا حق أصيل من إدارة المقاولون وسيتم البحث عن العرض الأفضل وأختيار الأنسب لفريق المقاولون».

وأختتم:«المقاولون العرب لديه في العقد الكامل في العام 9 مليون جنية، والمتأخرات تقدر بمبلغ 4 مليون جنية فهذا المبلغ قليل للغاية خاصة لنادي كبير مثل المقاولون العرب، ولكن لن يكون هناك تهاون في أخذ حقوق الفريق بعد اليوم، وسيتم إعطاء الحقوق الحصرية للمباراة لأي شركة ترغب في شراء الحقوق».