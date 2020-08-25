شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يوجه الشكر لـ«نجلي» هشام حنفي ومحمد عمارة من الناشئين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فوجيء محمد عمارة وهشام حنفي نجما الأهلي السابقين بصدور قرار باقصاء نجليهما من قطاع الناشئين بالأهلي بعد مرور 10 ايام من استئناف النشاط الكروي في القطاع.

ووجه ياسر رضوان المدير الفني لفريق 2001 الشكر لعمر هشام حنفي وهادي محمد عمارة بعد انتهاء مران الفريق اليوم الثلاثاء.

في الوقت الذي ابدى الثنائي عمارة وحنفي غضبهما من القرار خاصة وان تواجد نجليهما جاء وفقا لرؤية فنية من الأجهزة السابقة كما ان الفترة الحالية لا يوجد بها مباريات وبالتالي لا يمكن الحكم فيها بشكل واقعي على اللاعبين.

في الوقت الذي اجري مسؤول زملكاوي اتصالا بهشام حنفي طلب خلاله الحضور لمقر النادي الأبيض برفقة نجله للحصول على توقيعه في ظل وجود قناعه تامه بامكانياته بعد مشاهدة مباريات سابقة له.