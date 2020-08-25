شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفي وأيوب يحضران مباراة بيراميدز والإنتاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواجد طارق مصطفى وأحمد أيوب مدربا المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، باستاد الدفاع الجوي، لمتابعة مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي في الدوري الممتاز.

ويستضيف نادي بيراميدز نظيره الإنتاج الحربي على استاد الدفاع الجوي في مباراة الجولة ٢٢ من الدوري الممتاز.

ويأتي حضور جهاز المنتخب للمباراة من أجل متابعة لاعبي الفريقين عن قرب في إطار خطة جهاز الفراعنة قبل أول تجمع دولي.