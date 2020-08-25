طارق مصطفي وأيوب يحضران مباراة بيراميدز والإنتاج

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواجد طارق مصطفى وأحمد أيوب مدربا المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، باستاد الدفاع الجوي، لمتابعة مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي في الدوري الممتاز.
ويستضيف نادي بيراميدز نظيره الإنتاج الحربي على استاد الدفاع الجوي في مباراة الجولة ٢٢ من الدوري الممتاز.
ويأتي حضور جهاز المنتخب للمباراة من أجل متابعة لاعبي الفريقين عن قرب في إطار خطة جهاز الفراعنة قبل أول تجمع دولي.
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