- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ايفرتون مهتم بمتوسط ميدان واتفورد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 أغسطس 2020
تحدثت تقارير صحفية عن نية نادي ايفرتون التعاقد مع لاعب متوسط ميدان جديد خلال سوق الانتقالات الحالية.
وبحسب شبكة سكاي سبورتس فان التوفيز مهتمون باللاعب عبدالله دوكوري لاعب نادي واتفورد.
واشارت الشبكة الى ان هبوط واتفورد الى دوري الدرجة الاولى سوف يخدم مساعي ايفرتون.
وكان واتفورد قد رفض الصيف الماضي عرضا من ايفرتون بلغ 36.7 مليون جنيه استرليني الا ان ظروف النادي الحالي ستجبره على التفاوض.
كما ان جائحة كورونا واثارها المالية على الاندية قد تلعب دورا في الصفقة.
كانت هذه تفاصيل خبر ايفرتون مهتم بمتوسط ميدان واتفورد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.