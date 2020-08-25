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سواريز يدعم قرار ميسي بالرحيل عن برشلونة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 أغسطس 2020

قرر نجم نادي ​برشلونة​ الاسباني ​لويس سواريز​ تقديم الدعم لقرار رحيل النجم الارجنتيني ليونيل ميسي عن ملعب الكامب نو، بتغريدة مقتضبة، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكانت تقارير صحفية قد كشفت ان قائد فريق برشلونة الاسباني ليونيل ميسي أبلغ إدارة الفريق الكتالوني عبر الفاكس برغبته في تنفيذ بند بتعاقده يتيح له الرحيل مع نهاية الموسم الحالي.

وكان النجم السابق للبرشا كارلوس بويول قد غرّد عبر موقع "تويتر"، قائلا: "الاحترام والإعجاب يا ليو، كل الدعم لك يا صديقي"، ليرد سواريز عليه مستخدمًا رمزًا تعبيريًا للتصفيق على كلمات بويول.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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