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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماغواير: ما زلت قويًا وواثقًا من براءتنا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 أغسطس 2020
اكد المدافع الانكليزي هاري ماغواير لاعب مانشستر يونايتد على انه بريء في قضية اليونان.
وكان ماغواير قد تورط في قضية تتعلق بالتعدي والرشوة ليظهر في جلسة استماع والتي اقيمت في جزيرة سيروس.
وقال ماغواير الذي عاد اليوم الى المملكة المتحدة منذ فترة في تصريحات لصحيفة الميرور:"بعد جلسة اليوم ، أصدرت تعليمات لفريقي القانوني بإبلاغ المحاكم بأثر فوري ، وسنقوم بالاستئناف".
واتم لاعب الشياطين الحمر تصريحاته قائلا: "ما زلت قويًا وواثقًا من براءتنا في هذا الأمر، إذا كان هناك أي شيء أنا وعائلتي وأصدقائي هم الضحايا".
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