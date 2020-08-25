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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خوان ماريا: ميسي لن يخجل من مواجهة برشلونة في المحكمة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 أغسطس 2020
أشار الصحافي خوان ماريا باو الى ان النجم الارجنتيني لنادي برشلونة الاسباني ليونيل ميسي لن يخجل من مواجهة ادارة برشلونة في المحكمة.
وخلال تصريحات له، قال خوان ماريا باو: "ميسي لن يخجل من المواجهة المباشرة مع ادارة برشلونة، إذا أصبح الأمر في أيدي القانون، فهذا يعني أن نهاية ميسي مع برشلونة قد تكون في المحكمة".
واضاف: "لا أحد يمكن أن يتخيل مثل هذه النهاية المؤسفة ومن المؤكد انها مؤسفة لأفضل لاعب".
وكانت تقارير صحفية قد اشارت الى ان قائد فريق برشلونة ليونيل ميسي قد حسم قراره بالرحيل عن كتيبة المدرب الهولندي رونالد كومان.
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