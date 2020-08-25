لينكر يعلق على الرحيل المحتمل لـ ميسي عن الكامب نو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 أغسطس 2020

تمنى النجم الانكليزي السابق ​غاري لينكر​ ان يقدم نادي ​برشلونة​ الاسباني المساعدة لنجمه الارجنتيني ​ليونيل ميسي​، في حال اراد البرغوت الرحيل عن قلعة الكامب نو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



ونشر لينكر تصريحاته عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، واتت على الشكل التالي: "اذا كان ميسي سيغادر نادي برشلونة من خلال تفعيل البند الجزائي، أتمنى أن يحاول النادي مساعدته".

واضاف: "ميسي كان مخلصًا بشدة لهذا النادي وكان أعظم لاعب على الإطلاق، سيكون الأمر محزنًا للغاية إذا انتهى الامر بقتال بين اللاعب والنادي".