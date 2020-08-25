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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لينكر يعلق على الرحيل المحتمل لـ ميسي عن الكامب نو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 أغسطس 2020
تمنى النجم الانكليزي السابق غاري لينكر ان يقدم نادي برشلونة الاسباني المساعدة لنجمه الارجنتيني ليونيل ميسي، في حال اراد البرغوت الرحيل عن قلعة الكامب نو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ونشر لينكر تصريحاته عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، واتت على الشكل التالي: "اذا كان ميسي سيغادر نادي برشلونة من خلال تفعيل البند الجزائي، أتمنى أن يحاول النادي مساعدته".
واضاف: "ميسي كان مخلصًا بشدة لهذا النادي وكان أعظم لاعب على الإطلاق، سيكون الأمر محزنًا للغاية إذا انتهى الامر بقتال بين اللاعب والنادي".
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