شكرا لقرائتكم شبانه: أحمد فتحي يفاجئ بقرار من فايلر بإعفائه من إعطاء التعليمات لزملائه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانه لتلفزيون "اليوم السابع" أن أحمد فتحي قائد النادي الأهلي قوجئ بقرار من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بإعفائه من إعطاء التعليمات لزملائه خلال المباريات ، بصفته قائداً للفريق ، و أنه طلب أن يكون التوجيه للاعبين من قبل أربعة لاعبين فقط بعيداً عن أحمد فتحي الذى سينتقل لنادي بيراميدز بنهاية الموسم الجاري.

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تابع الإعلامي محمد شبانه في تلفزيون اليوم السابع عبر برنامج " مع شبانه " أن فايلر كلف الرباعي محمد الشناوي وعلي معلول وأيمن اشرف وعمرو السولية بتوجيه اللاعبين ومنحهم التعليمات في المباريات متجاهلا أحمد فتحي الأمر الذي لم يروق للأخير الذي أكد أنه كابتن الفريق حتي الآن واستفسر من فايلر عن أسباب ذلك ليؤكد له أنه بسبب رحيله عن الفريق نهاية الموسم بعد انتهاء عقده وتوقيعه لبيراميدز.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً بدلاً من الثامنة، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.