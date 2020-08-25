شكرا لقرائتكم استاد الكلية الحربية يقترب من استضافة مباراة المقاولون والزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب استاد الكلية الحربية من استضافة مباراة المقاولون والزمالك، المقرر إقامتها في الجولة 22 من عمر مسابقة الدورى العام يوم الخميس المقبل، وذلك بعدما رفض استاد السلام استضافة اللقاء وكذلك بتروسبورت واستاد القاهرة الدولي ..وجاء سبب رفض استاد القاهرة لاستضافة المباراة، لتصوير إعلان في الاستاد يوم الخميس، وهو الإعلان الذي تم تعديله بعد رحيل رمضان صبحي من الأهلي، وقام مسئولو الاستاد بإبلاغ الجبلاية بهذا الأمر.

وكشف المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب، والمشرف على قطاع الكرة، عن وجود أزمة جديدة بسبب ملعب مباراة الفريق المقبلة مع الزمالك بالجولة 22 فى الدورى والتى تقام يوم الخميس المقبل، حيث كان المقرر أن يستضيف استاد السلام المباراة، إلا أنه رفض، وكذلك استاد بتروسبورت والقاهرة ومازالت الجبلاية تخاطب استاد الكلية الحربية حتى الآن لمعرفة موقفه من استضافة اللقاء ، وأضاف عادل فى تصريحات لـ"اليوم السابع": ملعبنا جاهز لاستضافة المباراة ومن حقنا أن نختار الملعب خاصة أن مباراة الإياب هى مباراة المقاولون.