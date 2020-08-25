شكرا لقرائتكم الزمالك يعلن عن تجديد عقد محمود علاء مدافع القلعة البيضاء حتى عام 2024 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الصفحة الرسمية لنادي الزمالك عبر حسابها على موقع فيس بوك، عن تجديد عقد محمود علاء مدافع القلعة البيضاء، حتى عام 2024، ونشرت صفحة الزمالك صورة لمحمود علاء خلال جلسة التجديد جمعته بأمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة وعلقت "الزمالك يحتفظ بلاعبه محمود علاء حتى ٢٠٢٤".

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