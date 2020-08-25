شكرا لقرائتكم الوحدة يعمّق جراح التعاون ويقترب من الآسيوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عمّق الوحدة جراح ضيفه التعاون بعدما ألحق به الخسارة الخامسة على التوالي بفوزه عليه 2-1 ليقترب من الحصول على مركزٍ يؤهله للمشاركة في دوري أبطال آسيا، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، في المرحلة 27 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الثلاثاء.

وواصل الوحدة مسلسل انتصاراته بتحقيقه الفوز الثاني على التوالي بقيادة مدربه السعودي عيسى المحياني، في واصل التعاون تراجع مستواه بعد تلقيه الخسارة الخامسة على التوالي.

وفاجأ التعاون مضيفهم بعد تمكنهم من تسجيل هدف السبق بعد مرور 7 دقائق فقط بعدما حول لاعبه البوروندي سيدريك أميسي تمريرة زميله ربيع سفياني بقدمه في شباك الوحدة.

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وانتظر الوحدة حتى الدقيقة 15 بعدما ارتكب البرازيلي كاسيو حارس التعاون خطأً فادحاً بعدما مرر الكرة للمالي يوسف نياكاتي مهاجم الوحدة والذي مررها بدوره لزميله البرازيلي لويس غوستافو الذي وضع الكرة بسهولة في الشباك.

وواصل الوحدة هجومه وتمكن مهاجمه يوسف نياكاتي من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 25 بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله الاسترالي كريغ غودوين ليراوغ المدافع أحمد عسيري ويضع الكرة في الشباك.

وفي الشوط الثاني حاول التعاون الخروج على الأقل بنقطة وإيقاف مسلسل الخسائر إلا أنه وجد صعوبةً كبيرك في اختراق دفاع الوحدة المميز بقيادة مدربه الجديد عيسى المحياني الذي قاد فريقه لتحقيق فوزه الثاني على التوالي.

وبهذه النتيجة اقترب الوحدة كثيراً من الحصول على مركزٍ يؤهله لبطولة دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه بعدما رفع رصيده إلى 46 نقطة ليبقى في المركز الرابع وبفارق الأهداف عن أهلي جدة الثالث وبفارق 4 نقاط عن فريقي الفيصلي والرائد صاحبي المركزين الخامس والسادس، وبقي التعاون على رصيده السابق 32 نقطة ليبقى في المركز العاشر ويقترب من دائرة الخطر حيث يفصله 4 نقاط عن ضمك صاحب المركز 14.

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