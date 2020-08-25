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ريال مدريد يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا للشباب

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جدة - بواسطة طلال الحمود - توج فريق ريال مدريد الإسباني بلقب دوري أبطال أوروبا للشباب تحت 19 عاما لكرة القدم بفوزه على بنفيكا البرتغالي 3-2 يوم الثلاثاء في المباراة النهائية التي جمعت بينهما في نيون بسويسرا.

وتقدم الريال بهدف سجله بابلو رودريجيز في الدقيقة 26 ثم استفاد الفريق من هدف عكسي أحرزه هنريكي جوكو لاعب بنفيكا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 45.

ورد بنفيكا بهدف عن طريق جونكالو راموس في الدقيقة 49 لكن بعد دقيقة واحدة فقط سجل ميجيل جوتيريز ثالث أهداف النادي الملكي.

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وسجل جونكالو راموس الهدف الثاني له ولبنفيكا في الدقيقة 58 ثم أهدر زميله تياجو دانتاس ضربة جزاء في الدقيقة 68.

وتوقفت البطولة لنحو خمسة أشهر منذ مارس الماضي بفعل أزمة جائحة ثم عادت في وقت سابق من الشهر الجاري وأقيمت جميع المباريات في نيون دون حضور جماهير.

وفي المربع الذهبي فاز الريال على ريد بول سالزبورغ النمساوي 2 -1 في الوقت الذي تغلب فيه بنفيكا على أياكس أمستردام الهولندي 3 -صفر.

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