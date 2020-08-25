شكرا لقرائتكم لوف يستدعي ثلاثة لاعبين جدد للمنتخب الألماني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استدعي يواخيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم يوم الثلاثاء، ثلاثة لاعبين للمرة الأولى وهم روبين جوسينس وفلوريان نيوهاوس وأوليفر باومان، في قائمة المنتخب المكونة من 22 لاعبا، استعدادا لمواجهتي إسبانيا وسويسرا في دوري أمم أوروبا.

وبعد فترة راحة استمرت لأكثر من تسعة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا، يستضيف المنتخب الألماني نظيره الإسباني 3 سبتمبر المقبل ويلتقي بعدها بثلاثة أيام مع المنتخب السويسري في بازل.

ويأمل الثلاثي باومان، حارس هوفنهايم، ونيوهاوس لاعب وسط بوروسيا مونشنجلادباخ، وجوسينس لاعب أتالانتا الإيطالي، أن يحصلوا على مشاركتهم الأولى مع المنتخب في أي وقت خلال المباراتين.

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واستبعد لوف لاعبي بايرن ميونخ، بطل دوري أبطال أوروبا، مانويل نوير وجوشوا كيميتش وليون جوريتسكا وسيرج نابري، بجانب لوكاس كولسترمان ومارسيل هالستينبيرغ، لاعبا لايبزج، الذي ودع دوري الأبطال من الدور قبل النهائي.

ومع ذلك، ضم لوف نيكلاس شوب حيث عاد اللاعب للملاعب بعد شفائه من الإصابة بالرباط الصليبي، بالإضافة إلى ليروي ساني.

كما تم ضم الثنائي جوليان دراكسلر وثيو كيرير لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، رغم أن اللاعبين وصلا للمباراة النهائية بدوري أبطال اوروبا، بينما يعود أنكونيو روديغر مدافع تشيلسي بعد شفائه من الإصابة.