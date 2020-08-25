كتب: ضياء السقا
أكدت تقارير إعلامية إسبانية، أن ليونيل ميسي قائد برشلونة، أرسل فاكسا إلى إدارة النادي، الثلاثاء أبلغهم خلاله برغبته في فسخ التعاقد من طرف واحد والرحيل.
وهناك خلافات حول أحقية النجم الأرجنتيني في فسخ تعاقده مع البارسا، فالمسؤولين عن إدارة أعمال اللاعب يؤكدون أن قرار فسخ التعاقد من طرف واحد يحق لليو في ظل مد الوسم بسبب جائحة كورونا.
في المقابل فإن إدارة النادي ترى أن مهلة فسخ التعاقد من طرف واحد انتهت في العاشر من شهر يونيو الماضي، وأن ميسي إن أراد الرحيل عليه دفع 700 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في تعاقده.
وجاء قرار ميسي بالرحيل، عقب جلسة جمعته بمدرب برشلونة الجديد كومان، وأوضحت قناة "كواترو" الإسبانية أن الأجواء بينهما لم تكن جيدة.
وأكد التقرير أن ميسي لم يتوقع ما سمعه من مدربه جديد وتم تحذير النجم الأرجنتيني من أن كل الامتيازات التي حصل عليها في الأعوام الأخيرة قد انتهت.
وهو ما أغضب ميسي وانتهى الاجتماع بعجزه عن الرد على مدربه الجديد.
يشار إلى أن ميسي يتبقى في تعاقده مع برشلونة موسم آخر، ويأتي مانشستر سيتي الإنجليزي على رأس الأندية التي ترغب في ضم النجم الأرجنتيني، بجانب مانشستر يونايتد وإنتر ميامي الأمريكي.
كانت هذه تفاصيل خبر ’’يوم الرحيل‘‘.. ميسي يبلغ برشلونة رسميا برحيله.. و3 أندية تتصارع على ضم الأرجنتيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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